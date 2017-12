Alinghi ainda lidera a Louis Vuitton Mesmo com uma regata de descanso, o veleiro suíço Alinghi lidera a Louis Vuitton Cup, com 12 pontos, graças à derrota do OneWorld, dos EUA, para o Oracle, também dos EUA. O Prada, atual campeão, é terceiro, com 10 pontos. O segundo round robin da competição deveria terminar nesta quinta-feira, mas, em razão de diversos cancelamentos por causa das más condições de vento, irá até domingo. As quartas-de-final começam dia 12.