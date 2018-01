Alinghi é campeão da Louis Vuitton O veleiro suíço Alinghi conquistou neste domingo a Copa Louis Vuitton, ao derrotar o norte-americano Oracle com vantagem de 2 minutos e 34 segundos e fazer 5 a 1 na série melhor-de-nove regatas. Com a vitória em Auckland, ele disputará com o Team New Zealand, da Nova Zelândia, o título da America?s Cup, a mais tradicional competição de vela do mundo. Essa será apenas a segunda vez em 152 anos de história que um veleiro norte-americano não participa da America?s Cup. A outra foi justamente na edição passada, quando o italiano Prada enfrentou o Team New Zealand, que ficou com o título e busca agora repetir o feito. A America?s Cup também será disputada numa série melhor-de-nove regatas, a partir do dia 15 de fevereiro. "Nosso primeiro objetivo foi alcançado. Agora, começa o sonho", disse o entusiasmado diretor-esportivo do Alinghi, Jochen Schuemann. Na verdade, é agora que começa o desafio. O Team New Zealand é um adversário formidável, com um recorde de dez vitórias consecutivas nas duas últimas edições da America?s Cup. Conquistou o título pela primeira vez em 1995 e repetiu a dose em 2000. A esperança do Alinghi é o fato de que seis tripulantes das duas campanhas vitoriosas dos neozelandeses formam agora a espinha dorsal do veleiro suíço, entre eles o comandante Russell Coutts e o tático Brad Butterworth, cujo conhecimento do adversário e do Golfo de Hauraki será fundamental na série melhor-de-nove da America?s Cup.