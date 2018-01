Alinghi e OneWorld vencem regata O veleiro suíço Alinghi e o norte-americano OneWorld venceram a primeira regata das semifinais da Copa Louis Vuitton, que classifica o campeão para a America?s Cup e está sendo realizada em Auckland, na Nova Zelândia. A disputa pela classificação é em melhor-de-sete regatas e a próxima acontece nesta quarta-feira. O Alinghi conseguiu uma vantagem de 1 minuto e 11 segundos sobre o veleiro norte-americano Oracle e abriu 1 a 0 na série. O vencedor desse duelo se classifica diretamente para a final, enquanto o perdedor irá disputar uma repescagem com quem ganhar a outra semifinal. Na outra semifinal, apesar da vitória sobre o italiano Padra por 47 segundos de vantagem, o OneWorld não teve computado seu ponto. O veleiro norte-americano foi punido com a perda de um ponto por etapa, até o final da competição, por espionagem industrial (tinha informações sobre os outros participantes) - além disso, pagará multa de US$ 65 mil. Assim, o duelo ainda está 0 a 0.