Alinghi faz 3 a 0 na America?s Cup O veleiro suíço Alinghi abriu uma boa vantagem sobre o Team New Zealand na America?s Cup, que está sendo disputada em Auckland, na Nova Zelândia. Com a vitória na etapa desta terça-feira, o campeão da Copa Louis Vuitton fez 3 a 0 na série melhor-de-nove regatas da mais antiga competição de vela do mundo, com 152 anos de história. O Alinghi liderou a regata desde o começou e cruzou a linha de chegada com 23 segundos de vantagem sobre o veleiro neozelandês. A embarcação suíça está aproveitando a boa experiência que teve na baía de Auckland, após ter vencido a Louis Vuitton no mês passado, para superar o Team New Zealand, que é o atual campeão da America?s Cup A próxima regata será disputada na quinta-feira.