Alinghi fica a uma vitória do título A má sorte parece perseguir o Team New Zealand na defesa do título da America?s Cup, no Golfo de Hauraki, na Nova Zelândia. Nesta quinta-feira, na disputa da quarta regata da série melhor-de-nove, o mastro principal do veleiro se partiu, atirando três tripulantes no mar. Os neozelandeses já haviam abandonado a primeira regata por problemas com o barco. Assim, o suíço Alinghi fica a uma vitória do título da competição.