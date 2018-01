Alinghi perto da vaga na Louis Vuitton O veleiro suíço Alinghi está muito perto da final da Louis Vuitton Cup. Nesta quinta-feira, no Golfo de Hauraki, na Nova Zelândia, o Alinghi somou a terceira vitória na série melhor-de-sete das semifinais, ao superar o norte-americano Oracle BMW por 46 segundos. O vencedor desta série passará direto para a final. O perdedor disputará a outra vaga na decisão com o vencedor de Luna Rossa (Prada) x OneWorld. Na outra série, o americano OneWorld tirou proveito de uma punição ao italiano Luna Rossa para vencer a regata por 33 segundos. Esta foi a segunda vitória do OneWorld, punido pelo Painel de Arbitragem com a perda de um ponto por espionagem, o que deixa a disputa empatada por 1 a 1. O Luna Rossa executou uma manobra defensiva quando liderava a regata. Os árbitros julgaram que o veleiro havia cruzado seu próprio curso e, como punição, determinaram que o barco desse um giro de 360º. O OneWorld assumiu a liderança e não teve como ser alcançado.