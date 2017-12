Alinghi segue líder da Louis Vuitton Líder da Louis Vuitton Cup com 11 pontos, o veleiro suíço Alinghi bateu o inglês GBR Challenge em uma das poucas regatas realizadas nesta quarta-feira, penúltimo dia do segundo round robin da competição. A disputa das quartas-de-final começa no dia 12. O vencedor da Louis Vuitton disputará o título da America?s Cup, em 2003.