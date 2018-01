Alinghi vai à final da Louis Vuitton O veleiro suíço Alinghi já garantiu vaga na final da Copa Louis Vuitton, que está sendo disputada na Nova Zelândia e classifica o campeão para a America?s Cup, contra o neozelandês Team New Zealand em fevereiro. Na outra semifinal, o norte-americano OneWorld vence a série melhor-de-sete contra o italiano Luna Rossa (Prada), do brasileiro Torben Grael, por 3 a 1. Depois de três dias sem competição, por causa do vento forte, duas regatas foram disputadas nesta segunda-feira. Com isso, o Alinghi abriu 4 a 0 no confronto contra o norte-americano Oracle, que agora irá disputar a repescagem com o vencedor da outra semifinal da Louis Vuitton.