Alinghi vence outra na America?s Cup O veleiro suíço Alinghi voltou a superar o Team New Zealand, defensor do título, na America?s Cup. Na madrugada de domingo, no Golfo de Hauraki, o Alinghi, que estava em desvantagem na disputa, obteve uma dramática vitória por apenas 7 segundos e agora lidera a série melhor-de-nove regatas por 2 a 0. Se conquistar o título, será o primeiro país europeu a conseguir a façanha em 152 anos de história da regata, feito mais notável por a Suíça não ter litoral.