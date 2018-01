Alinghi vive expectativa no Vuitton Pelo segundo dia consecutivo, os ventos fortes impediram, hoje, a realização da quarta regata da série melhor-de-sete das semifinais da Louis Vuitton Cup, no Golfo de Hauraki, na Nova Zelândia, classificatória para a America?s Cup, em fevereiro. A ansiedade e a frustração predominam no veleiro suíço Alinghi, que só precisa de mais uma vitória na série que disputa com o americano Oracle BMW para obter a vaga na decisão. Por ter terminado a etapa de classificação em primeiro lugar, o barco suíço passará direto para a final se vencer o Oracle. Na outra semifinal, o italiano Luna Rossa (Prada), que conta com o tático brasileiro Torben Grael, está empatado por 1 a 1 com o americano OneWorld. O vencedor desta série disputará a vaga na final com o perdedor de Alinghi x Oracle.