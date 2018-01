Alinghi x New Zealand na America?s Cup O veleiro suíço Alinghi pode ser o primeiro barco de um país europeu ? e que não tem litoral ? a conquistar o título da America?s Cup, a mais antiga regata do mundo, com 152 anos de história. A partir de sábado, o Alinghi desafia o Team New Zealand, atual campeão, em uma melhor-de-nove regatas, cada uma com percurso de 34,3 km, no Golfo de Hauraki, na Nova Zelândia. A ESPN Internacional transmite a primeira regata às 2h30 de sábado.