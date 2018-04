Alison e Emanuel vencem a segunda na Copa do Mundo de Vôlei de Praia

CAMPINAS - Atual campeã mundial, a dupla Alison/Emanuel conseguiu nesta quinta-feira a sua segunda vitória na Copa do Mundo de Vôlei de Praia, que está sendo realizada o Parque do Taquaral, em Campinas. Nesta tarde, os brasileiros venceram sem muita dificuldade os venezuelanos Henriquez e Colina por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16), na segunda rodada da competição.

A Copa do Mundo, competição entre países, reúne 10 duplas divididas em dois grupos. As duas primeiras de cada uma dessas chaves avançam à semifinal. Alison e Emanuel têm duas vitórias, assim como os letões Plavins e Smedins.

"Jogamos bem, com um grande equilíbrio durante a partida e nos momentos em que eles mudaram a estratégia soubemos controlar. Isso mostra a experiência que o nosso time está tendo. Estou feliz porque o sol saiu e o público veio até aqui, aproveitando o feriado para torcer por nós. Espero que o sol continue firme e que a gente continue jogando como foi hoje", afirma Emanuel.

A dupla brasileira volta à quadra nesta sexta-feira, quando enfrenta primeiro os suíços Chevallier/Gabathuler e depois a dupla da Letônia. As semifinais serão no sábado e a final no domingo, mesmo dia da disputa da medalha de bronze.