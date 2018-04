Alison e Emanuel voltam com 2 vitórias no vôlei de praia Vice-campeões olímpicos nos Jogos de Londres no ano passado, Alison e Emanuel estrearam nesta quinta-feira na atual temporada, com a disputa da terceira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, o Grand Slam de Corrientes, na Argentina. E mostraram estar em boa forma, conseguindo vencer os dois jogos do dia, assumindo a liderança da chave.