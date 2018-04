Alison/Emanuel fecha ano perfeito com título brasileiro de vôlei de praia

RECIFE - Alison e Emanuel voltaram a mostrar neste fim de semana por que são soberanos no vôlei de praia. Campeã do Circuito Mundial, da Copa do Mundo e dos Jogos Pan-Americanos, a dupla faturou também o título da temporada 2011 do Circuito Brasileiro ao subir no lugar mais alto do pódio da etapa de Recife, encerrada neste domingo. A taça por antecipação já havia sido assegurada um dia antes, com a vitória nas semifinais.

Na manhã deste domingo, Emanuel e Alison venceram Márcio e Benjamin por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/12) e conquistaram o título da etapa pernambucana, a décima do ano. O veterano Franco, aos 45 anos, quebrou um jejum de dois anos sem subir ao pódio ficando na terceira posição tendo Fred como parceiro.

"É uma conquista muito importante para nós. É o melhor ano da minha carreira. Estou muito feliz. Recife me traz sempre boas recordações. Em 2005, passei pela primeira vez do qualifying aqui. Em 2006, fiz minha primeira final aqui. Em 2009, conquistei o título do Circuito Brasileiro aqui e agora também", lembra Alison, que também ganhou o Rei da Praia em 2011.

"Estou muito feliz pelo comprometimento que toda nossa equipe teve nesta temporada. Fomos para o Circuito Mundial dispostos a vencer, e depois do título, surgiu o desafio de disputar os Jogos Pan-Americanos. Dedicamos duas semanas a este objetivo e mais uma vez conseguimos. Agora, mesmo já no fim de uma temporada desgastante, tivemos comprometimento e concentração para buscar o título do Circuito", diz Emanuel. O campeão olímpico cegou ao seu oitavo título brasileiro.

Dupla vencida na decisão, Márcio e Benjamin fizeram neste domingo o último jogo da parceria. "Queríamos muito o título, mas não estávamos em um bom dia. Mas estou feliz, pois fizemos um ótimo torneio e terminamos a dupla bem, disputando mais uma final", resumiu Márcio.

MULHERES

No feminino, Juliana e Larissa deram importante passo para o pentacampeonato do Circuito com o título em Recife. Na decisão deste domingo, as campeãs da Copa do Mundo, do Pan e do Circuito Mundial derrotaram Ângela e Lili por 2 sets a 0 (21/16 e 21/9) na decisão. Maria Clara e Carol ficaram em terceiro lugar.

"A final foi tranquila Foi um jogo em que a gente impôs o ritmo o tempo inteiro. Cometi uns erros infantis no começo, mas depois me concentrei bastante e isso fez a diferença para o nosso time. Demos um passo importante para o título da temporada, mas ainda não é hora de comemorar. Vamos tentar confirmar em João Pessoa e desfrutar na hora certa", diz Juliana.

A temporada do Circuito Brasileiro terá mais duas etapas, em João Pessoa (PB), entre 24 e 27 de novembro, e em Fortaleza (CE), entre os dias 7 e 10 de dezembro.