Aliviada após índice, Etiene revela 'relação de amor' com nado costas Etiene Medeiros colocou seu nome na história da natação brasileira com seus resultados internacionais nos 50m costas. Mas, como essa distância não consta no programa olímpico, a pernambucana passou a se dedicar a outras disputas, especialmente os 100m costas. Na primeira seletiva nacional, ela não conseguiu índice olímpico para a prova, apenas para os 50m e 100m livre. Neste sábado, a qualificação finalmente veio, nas eliminatórias do Troféu Maria Lenk.