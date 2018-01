Almagro garante a última vaga na semifinal de Barcelona O adversário de Rafael Nadal pela fase semifinal do ATP de Barcelona, evento que premia os participantes com mais de 850 mil euros, vai ser o espanhol Nicolás Almagro, que nesta sexta-feira passou pelo seu compatriota Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 0, com duplos 6/3. Almagro conseguiu se impor sobre Ferrero durante todo o jogo e precisou de pouco mais de 1h25min para vencer. Agora, o espanhol vai tentar parar Nadal, que ganhou as últimas 45 partidas disputadas em pista de saibro. A outra semifinal do Torneio de Barcelona será disputada entre o suíço Stanislas Wawrinkae o espanhol Tommy Robredo. Os jogos acontecerão nesta sexta. Quarta-de-final de Casablanca Pelo Torneio de Casablanca, no Marrocos, que distribui cerca de 400 mil dólares em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o chileno Nicolas Massu passou nesta sexta-feira pelo francês Nicolas Mahut por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). A vitória garantiu a Massu uma vaga na fase semifinal da competição. Ele vai enfrentar o alemão Bjorn Phau, que eliminou o checo Jiri Vaek por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3. Outro que garantiu vaga à semifinal de Casablanca foi o francês Gilles Simon, que derrotou o belga Christophe Rochus por 2 a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4. Agora, Simon vai enfrentar o italiano Daniele Bracciali, que passou pelo peruano Luis Horna por 2 a 1, em um jogo disputadíssimo, com parciais de 6/7 (14/12), 6/4 e 7/6 (7/3).