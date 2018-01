Almir, ex-Botafogo, é a novidade da Ponte A presença do atacante Almir, ex-Botafogo-RJ, desde o início do jogo será a grande novidade da Ponte Preta diante do Noroeste, domingo à tarde, no Majestoso, em Campinas. O técnico Vadão quer reforçar a parte ofensiva para conseguir a primeira vitória em casa pelo Campeonato Paulista. Em boa forma física, Almir já participou do segundo tempo do empate de 1 a 1 com o São Bento, em Sorocaba. Agora ganhará uma chance como titular, atuando como meia-atacante. "O Almir é um meia, mas quero ele se aproximando do Wanderlei, nosso único atacante, para ganharmos mais força", explicou Vadão, ainda apostando no esquema 4-5-1. Quem deixa o time é o garoto Caio. O técnico também terá Luís Mário no banco de reservas. A Ponte tem cinco pontos em quatro jogos e pretende chegar aos oito pontos, número considerado positivo pela comissão técnica descontando os problemas com a falta de tempo para preparação neste início de temporada.