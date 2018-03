Almir Junior festeja prata no Mundial Indoor na volta ao País: 'Prova dos sonhos'

Principal destaque do Brasil no Mundial Indoor de Atletismo ao conquistar a medalha de prata na disputa do salto triplo, Almir Junior desembarcou nesta terça-feira no País empolgado com o feito conquistado no último sábado em Birmingham e até mesmo com dificuldades para explicar os seus sentimentos diante do feito conquistado.

"Ainda não consigo descrever a sensação com esta conquista. Sabia de minha responsabilidade porque entrei na prova como líder do ranking mundial, mas também sabia que ia enfrentar os melhores do mundo. Foi a prova dos sonhos", contou o atleta de 24 anos, da Sogipa (RS).

Até 2016, Almir Junior concentrava as suas atenções no salto em altura, mas depois decidiu apostar na prova do triplo, apoiado pelo técnico José Haroldo Loureiro Gomes, o Arataca. E apesar da pouca experiência, ele garantiu que chegou confiante para a disputa do Mundial.

O brasileiro, então, alcançou os 17,41 metros, só ficando atrás do norte-americano Will Claye, e superando o português Nelson Évora, bronze com 17,40m. "Tranquilidade e confiança. Tudo isso foi proporcionado pelos treinamentos. Abdiquei de muitas coisas e na prova só pensei em fazer o meu melhor, respeitando os adversários e deu certo", afirmou.

Pouco conhecido até o feito do último sábado, Almir Júnior nunca nem foi ao pódio no Troféu Brasil. "Na minha primeira seleção adulta já belisco um pódio. Agora está na hora de começar a ganhar também por aqui", brincou.

Almir Junior vai participar em 4 de maio da etapa de Doha da Diamond League, o principal circuito anual de provas de atletismo. E ele já mira conquistas ainda maiores na sequência da sua carreira. "Tudo isso dá mais motivação ainda para trabalhar e pensar mais longe, no Mundial, nos Jogos Olímpicos, em melhorar minhas marcas", disse.

Feliz, Almir Junior espera ser um dos expoentes do salto triplo brasileiro, que tem Adhemar Ferreira da Silva como principal nome. "É um orgulho. É uma reverência fazer a mesmo prova que o Adhemar e outros nomes importantes", concluiu.