Alonso e Massa, otimismo em dose dupla com a Ferrari para 2013

Apesar de ter sido vice-campeão no ano passado, com três pontos a menos do campeão, Sebastian Vettel, da Red Bull, Fernando Alonso foi eleito quase por unanimidade na Fórmula 1 como "o melhor piloto da temporada". Ontem em Madonna di Campiglio, na Itália, o espanhol da Ferrari revelou o que espera do início do Mundial, dia 17 de março na Austrália: "É impossível que seja tão ruim quanto 2012, quando iniciamos o ano 1,5 ou 2 segundos mais lentos, um recorde. Portanto, estou confiante."

Seu companheiro de equipe, Felipe Massa, também teve um discurso otimista, depois de equilibrar a disputa com Alonso nas provas finais de 2012. "Se acontecer de novo de as coisas não saírem como o planejado as consequências serão outras. Estou mais bem preparado", disse.

Em 2012, Massa foi até buscar ajuda profissional para fortalecer-se emocionalmente, mas o carro da Ferrari era muito desequilibrado. Apesar das dificuldades, Alonso conseguia tirar ainda alguma velocidade do F2012. Já Massa, não. Isso o lançou num drama. "Eu passei a viver aquela negatividade toda e ia para as corridas com esse espírito, não havia mesmo como funcionar", explicou. "Agora quero lutar pelo título. Já fiz isso no passado e não esqueci como se faz." Alonso disse que se sente mais confiante: "Passamos a usar o túnel de vento da Toyota, na Alemanha. As indicações do nosso (túnel) não correspondiam com o resultado nas pistas. E trouxemos gente nova também para o setor aerodinâmico, uma necessidade".

A Ferrari incorporou conceitos revolucionários no modelo de 2012 e até desenvolvê-los foi preciso meio campeonato, o que não é o caso este ano, pois o novo carro é a evolução do último Mundial.

Diferentemente do encontro do ano passado, Alonso ontem estava alegre, brincalhão. Explicou o porquê: "Agora sou eu que informo, no Twitter, onde estou, o que faço. Passei o Natal em casa, em Oviedo, depois vim esquiar aqui perto e viajei à Rússia. Tudo contado por mim". Em 2012, lembrou, "escreveram que eu estava na Lua, com um elefante, e no Quênia com Obama. Este ano não inventaram nada."

Questionado em entrevista à RAI Radio se pensou em parar no ano passado, Massa respondeu. "Pensei, sim. A mudança começou nas férias de agosto. Fiquei em casa (em São Paulo), com minha esposa, meu filho, refleti muito sobre o que se passava. Quando o campeonato recomeçou, voltei a sentir prazer de pilotar e quando você faz algo com vontade, gana, tudo muda."