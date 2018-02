Alonso não acredita em luta pelo título de 2008 O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial em 2005 e 2006, disse ontem que dificilmente conseguirá conquistar o título da Fórmula 1 pela Renault em 2008. ''''Pensar isso hoje seria loucura. Amanhã, quem sabe?'''', ponderou. O piloto garantiu não estar preocupado com o brasileiro Nelsinho Piquet, seu companheiro de equipe. Na opinião de Alonso, a escuderia francesa passou 2007 ''''um pouco longe'''' de Ferrari e McLaren. ''''Para disputar o próximo título, teríamos de dar salto muito grande'''', afirmou, em entrevista a um programa de rádio na Espanha. ''''Atualmente, não penso em ganhar o Mundial, apenas em evoluir o carro.'''' O espanhol afirmou que seu relacionamento com Nelsinho será tranqüilo. Ele não acredita que vá enfrentar os problemas vividos na McLaren com Lewis Hamilton. ''''Tenho confiança na equipe. Sei que Flavio Briatore (chefe da escuderia) vai administrar tudo muito bem. Além disso, o sucesso depende de mim. Tenho que ser mais rápido que meu companheiro.'''' E, falando em Hamilton, o piloto não poderá dirigir por um mês na França. O inglês teve a habilitação suspensa no domingo, depois de ser pego pela polícia a 196 km/h em uma auto-estrada perto da cidade de Laon.