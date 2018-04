Alonso se diverte na festa do kart

Bianchi comemorou bastante a vitória, que lhe escapou em 2012 por estar abaixo do peso regulamentar dos competidores. "No ano passado eu fui desclassificado por causa de um erro e agora ganhei. Espero voltar no ano que vem", disse o piloto, que disputa com Bruno Senna uma das últimas vagas para a temporada 2013 da Fórmula 1.

Ele lembra que são raras as oportunidades de interagir com pilotos de outras categorias, alguns entre os melhores do mundo, e isso é uma dos pontos mais atraentes da competição. Ele diz que o calor da segunda corrida foi um adversário extra.

"Eu me diverti mais hoje (domingo) do que no sábado, apesar de meu resultado ter sido pior", opina Lucas di Grassi.

O grid invertido - o primeiro colocado na corrida de sábado largou no fim da fila e o último em primeiro -, garantiu a emoção e muitas disputas de posição. O piloto aproveitou o espaço para fazer um manifesto em favor de seu esporte. "Cada vez mais tem menos pista. Outro dia conversei com Cacá Bueno e sugeri de a gente andar de kart. Aí ele disse: não tem kartódromo no Rio. Nem kartódromo, nem autódromo."

Para o piloto, a situação ficou mais complicada com a organização da Copa e da Olimpíada pelo Brasil. Mas o piloto fez questão de enfatizar que há interesse e público para investimento no automobilismo também e isso não deve ser esquecido.

Para Nasr, considerado uma esperança para o futuro do Brasil na Fórmula 1, a corrida foi a chance de se tornar mais conhecido. "É legal para o pessoal ir lembrando do meu nome."

Alonso, assim como Massa, não podia falar de Fórmula 1 por ordem da Ferrari, mas o bicampeão foi gentil com torcedores e mecânicos além de ter se mostrado feliz com o fato de que muitos dos torcedores nas arquibancadas estavam lá para vê-lo. No sábado, fez charme e chegou a pegar a câmera de um dos fotógrafos, clicando a torcida e a assistente que segurava sua placa de identificação.

"É fantástico. Está sendo uma experiência muito divertida. É uma corrida entre amigos, mas todos queremos ganhar porque somos competitivos. Mas o mais importante é aproveitar e dar espetáculo para as pessoas que vieram aqui nos apoiar."

O piloto revela não ser muito fã do frio. "O melhor de tudo aqui é escapar do inverno na Europa. Estar aqui na praia com esse sol, esse clima, boa comida... A verdade é que estou aqui de férias, relaxando e me divertindo", disse o bicampeão. Ao eleger o melhor da experiência no Brasil, escolheu dois itens tipicamente brasileiros, "o sol e a caipirinha".

Feliz com o sucesso do evento, Massa desfilou com o filho, Felipinho, em todos os dias. E espera que cada vez mais os brasileiros inspirem respeito na hora de organizar uma competição de automobilismo com grandes nomes internacionais.

Ídolo tem desempenho discreto na pista e mostra carinho com o torcedor brasileiro. Aspirantes à F-1 foram os melhores