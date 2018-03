Alpinista com diabete encara o Everest O alpinista Iosu Feijoo, de 38 anos, iniciou uma expedição ao Monte Everest, no Himalaia, para desafiar o limite humano a 8.000 metros de altura. Detalhe: Feijoo é diabético. Depois de escalar alguns dos mais altos picos do mundo, o atleta, insulinodependente desde os 23 anos, espera chegar ao objetivo em maio. Feijoo contará com um inovador tratamento de insulina, cuja dose, com ação prolongada, deve garantir-lhe suprimento nas horas de maior dificuldade.