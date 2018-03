Alpinista italiano morre no Himalaia O alpinista italiano Christian Kuntner morreu nesta quarta-feira vítima de uma avalanche no monte Annapurna, na cordilheira do Himalaia. A confirmação da morte foi feita por membros da região do Vale da Aosta (norte da Itália), que patrocinavam a expedição. Além da morte, outras duas pessoas ficaram feridas. Kuntner, que tinha 42 anos, tentava escalar o Annapurna para entrar no exclusivo clube de alpinistas que dominaram as 14 montanhas de mais de oito mil metros do mundo. O monte era o último da lista.