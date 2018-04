Alpinistas brasileiros no Aconcagua Os alpinistas Vitor Negreti e Rodrigo Raineli tornaram-se os primeiros brasileiros a chegar ao pico do Aconcagua, na Argentina, pela parede Sul da montanha de neve, o caminho mais difícil. Os alpinistas, que alcançaram o cume a 6.959 metros, encontraram, no percurso, corpos de outros brasileiros que morreram em 1998 tentando chegar ao topo.