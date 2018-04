Alpinistas são recebidos como heróis Os alpinistas Vitor Negrete e Rodrigo Raineri tiveram ontem um dia de heróis em Campinas. Os dois foram os primeiros brasileiros a alcançar o pico mais alto da América Latina, o do Aconcágua, na Argentina, pela face sul. Foram 6.962 m pela rota mais complicada na escalada daquela montanha. No entanto, nenhum deles trouxe a já esteriotipada foto no cume do Aconcágua segurando a bandeira do Brasil, nem uma outra prova concreta de que realmente conseguiram a façanha. "Nossa máquina quebrou no meio do caminho. O que quero deixar bem claro, porém, é que escalamos apenas por prazer. Nunca quisemos provar nada para ninguém. Claro que com a repercussão as pessoas querem cobrar provas de que chegamos lá em cima. Estamos muito tranqüilos, porque conseguimos realizar um desafio pessoal", explicou Rodrigo, de 32 anos. Leia mais no JT