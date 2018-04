Alto custo dificulta cobrir quadra A cada ano que a chuva atrapalha o cronograma do US Open a Federação Norte-Americana de Tênis é alvo de críticas, por sua relutância em cobrir pelo menos a quadra Arthur Ashe e, assim, resolver o drama dos adiados de partidas. Mas a USTA (sigla da entidade) se defende: diz ser inviável fazer a cobertura, por causa do alto custo. Estima-se que sejam necessários US$ 100 milhões para fazer a obra.