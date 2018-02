Altos prêmios levam Federer e Nadal ao Torneio de Dubai Desde o US Open, em setembro do ano passado, o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal não se encontravam num mesmo torneio. Mas a força financeira do ATP Tour de Dubai, nos Emirados Árabes, vai reunir os dois melhores tenistas da atualidade. A competição em Dubai distribui US$ 1 milhão em prêmios, mas paga generosas garantias a jogadores como Federer e Nadal, que chegam a ganhar US$ 300 mil cada um só por participarem do torneio. O dinheiro também atrai outras estrelas do tênis, como o russo Marat Safin e o norte-americano Andre Agassi. Agassi até já fez sua estréia, nesta segunda-feira, ao derrotar o inglês Greg Rusedski por 7/6 (7/4) e 6/0. Federer, por sua vez, não joga desde o título conquistado no Australian Open, em janeiro. Em Dubai, ele vai estrear diante de um amigo, o também suíço Stanislas Wawrinka. Já Nadal, que fez um retorno discreto às quadras indo às semifinais em Marselha, há 2 semanas, encomendou um tênis especial para tentar eliminar as dores em seu tornozelo, que já passou por cirurgia. Na primeira rodada em Dubai, espanhol encara o francês Paul-Henri Mathieu. Folga ? Depois da má campanha no Brasil Open, os tenistas brasileiros resolveram descansar - na Costa do Sauípe, nenhum dos 6 representantes do País conseguiu passar da segunda rodada. Apenas Marcos Daniel viajou para o México, onde disputará o Torneio de Acapulco a partir desta segunda-feira.