Aluno supera ?mestre? no hipismo O experiente e premiado cavaleiro Vítor Alves Teixeira foi à final do 4.º Saltando no Parque, neste domingo, no Parque da Água Branca, em São Paulo, com dois cavalos. Por algum tempo, chegou a ser o dono do título do Grande Prêmio. Então, Felipe Juarez de Lima, de 22 anos, entrou na pista para o desempate e surpreendeu. Montando Mainten das Cataratas, o paranaense melhorou o tempo "do mestre" em 49 centésimos de segundo e venceu o GP, com obstáculos a até 1,45 metro, sem cometer faltas, em 36s32. Vítor foi o segundo, com Jolly Boy (36s83), e também o quinto, com Curioso (38s83). "Não adiantava zerar, eu tinha de arriscar, ser rápido", afirmou Felipe, que ganhou o primeiro GP importante da carreira. Salta desde os 5 anos, estimulado pelo pai, José Juarez de Lima, instrutor de hipismo. Felipe monta os cavalos do Haras Cataratas, de Foz do Iguaçu, como o sela argentino Maiten. Vítor Alves Teixeira, nove vezes campeão brasileiro, disse que é "muito bom ver a nova geração do hipismo ganhando destaque nos concursos - o Felipe teve o mérito de ter arriscado". Terça-feira, Vítor embarca para Gotemburgo, na Suécia, para acompanhar a Copa do Mundo, a partir de quinta-feira. Também fará contatos, visando a conseguir montaria para provas internacionais, além de se atualizar e receber o prêmio de campeão da Liga Sul-Americana. Neste domingo, Cláudia Itajahy, com Victoria, foi terceira (36s87). Elogiou a iniciativa da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Hipismo e da Confederação Brasileira de Hipismo de promover um torneio no parque, aberto ao público. Com o patrocínio do Unibanco, ela pretende preparar-se na Europa, em 2002, para o Mundial. E depois para o Pan-Americano (2003) e a Olimpíada de Atenas (2004). O conjunto Marcelo Artiaga/Medina foi quarto (37s87) e Caio Sérgio de Carvalho/MC Thunder, sexto (43s76).