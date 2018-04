AMA aprova novo estatuto para conter casos de doping

As autoridades da Agência Mundial Antidoping (AMA) aprovaram, na noite de sábado, em Madri, o novo regulamento que inclui poucas diferenças em relação ao antigo, que continua em vigor desde até o dia 31 de dezembro de 2008. Depois de quatro reuniões, dirigentes da AMA mantiveram a pena de dois anos de suspensão para atletas que forem pegos nos exames antidoping, mas ampliou o número de atenuantes para a comprovação do doping. Além disso, a agência premiará a confissão voluntária, com redução do tempo de suspensão. Dependendo do caso, a pena pode sofrer uma redução de 50%. Em caso de reincidência, o atleta pode ser punido em até oito anos. Na terceira vez que for pego, o atleta será banido do esporte que pratica. Talvez a grande mudança do novo estatuto seja a inclusão dos países que ainda não seguem à risca as normas da Convenção Internacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco), como o Brasil. Agora, competições oficiais podem ser realizadas com a consentimento da AMA.