"Amador", Mike Tyson volta aos ringues nos Estados Unidos Mike Tyson volta aos ringues nesta sexta-feira, em Youngstown, Ohio, nos Estados Unidos, após 16 meses de ausência. O duelo contra Corey ?T-Rex? Sanders vai marcar o início de uma turnê mundial do ex-campeão mundial dos pesos pesados, que deverá se apresentar também na Europa e Ásia. Com 109 quilos - 23,5 quilos a menos que o adversário - e 40 anos, Tyson nega que esteja retomando à carreira de pugilista profissional, mas os críticos norte-americanos apostam que uma vitória convincente deverá colocar o Iron Man diante do eterno rival Evander Holyfield. Os dois se enfrentaram duas vezes, em 1996 e 1997, ambas com vitórias de Holyfield, que luta, aos 44 anos, dia 10 de novembro, contra o porto-riquenho Fres Oquendo.