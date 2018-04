Amadorismo ameaça meta olímpica

RIO - A menos de um ano para a Olimpíada de Londres, a previsão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de um resultado semelhante ao dos Jogos de Pequim, em 2008 - 15 medalhas -, voltou a levantar ontem a polêmica da falta de profissionalização do esporte brasileiro. Gustavo Kuerten, tricampeão em Roland Garros, e Fernando Meligeni, medalha de ouro no Pan de 2003, alertaram para o amadorismo de boa parte das modalidades no País.

"Temos um grande desafio: trazer a Olimpíada como um catalisador. Chamo a atenção porque tivemos essa experiência no tênis. Não adianta ter uma bela oportunidade e deixá-la passar em branco", disse Guga.

Segundo ele, a estrutura funcional das federações e confederações brasileiras não ajuda o desenvolvimento. "É um sistema meio de autoritarismo, em que uma pessoa pode definir todo o contexto do esporte nacional", afirmou o ex-tenista, número um do ranking da ATP em 2000.

Segundo Meligeni, "em pelo menos 70%, 80% de nossos esportes, os atletas têm outra profissão. Não são profissionais", disse. "Aí você olha para o cara e ele diz: 'É, e eu tenho que ganhar uma medalha para o Brasil'."

A meta de 15 medalhas para os Jogos de Londres foi dada em Guadalajara, após o fim do Pan deste ano, pelo superintendente executivo de esportes do COB, Marcus Vinícius Freire.

Apesar da preocupação, Guga ainda acredita em evolução até 2016. "Toda mudança sistêmica requer um certo período de tempo. Desde a última Olimpíada, é pouco para se perceber um resultado imponente."

Disputa. Guga e Meligeni participaram ontem no Rio de coletiva de apresentação do Rio Champions 2011, que acontece de hoje a sábado. A competição envolve outros ex-tenistas vencedores, como Guga, em Roland Garros, como o espanhol Carlos Moyá (1998) e o argentino Gastón Gaudio (2004), além do croata Goran Ivanisevic, campeão de Wimbledon, em 2001.

No sábado à noite, Guga e o espanhol Alex Corretja vão reeditar a final de Roland Garros, em 2001, quando o brasileiro ergueu o troféu pela terceira vez. Não em saibro, mas quadra rápida. "Estou esperando por este sábado há 10 anos'', brincou o espanhol. Para Guga, a principal lembrança da partida, vencida por 3 a 1 em mais de três horas de duelo, foi o prazer de "saborear uma final jogando na plenitude. No último set, tinha alguma vantagem, então deu para curtir'', disse o brasileiro.

Meligeni, que venceu o Rio Champions do ano passado e enfrenta hoje, em mata-mata, o equatoriano Nicolas Lapentti, convocou a torcida. "Está na hora de atletas, treinadores e pais pararem de reclamar tanto da falta de torneios, e começar a frequentá-los'', considera.

Os jogos serão no Maracanãzinho e os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 422,33 (camarote).