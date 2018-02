Amazonas inaugura 1.º centro esportivo O primeiro dos cinco centros regionais de excelência esportiva do País será inaugurado nesta terça-feira, às 10 horas, pelo presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, e o governador do Amazonas, Eduardo Braga (PPS). O Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Região Norte - CT Região Norte - funcionará na Vila Olímpica de Manaus e vai abrigar seis modalidades, sendo que quatro já estarão em pleno funcionamento no ato da inauguração: judô, boxe, tênis de mesa e natação. Falta apenas implantar somente a ginástica olímpica, marcado para janeiro, e o atletismo, que ganhará um novo circuito de pista, a ser inaugurado em março. Segundo o governo do Estado, a meta do novo centro é, acima de tudo, incentivar a prática esportiva, além de proporcionar maior equilíbrio com as demais regiões do País. Ao todo, serão beneficiados 120 atletas, ocupando 20 vagas em cada modalidade. O Amazonas terá oito vagas. As demais serão divididas com os estados do Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá e Tocantins. O planejamento do centro prevê a utilização de um programa específico de alto desenvolvimento esportivo. Este programa visa melhorar o índice brasileiro para conquistas de medalhas e está sendo desenvolvido com acompanhamento das respectivas confederações. O governo do Amazonas garante que, mesmo contemplando apenas seis modalidades, os recursos oferecidos pelo CT Região Norte vão estar garantindo melhorias na qualidade técnica para centenas de outros atletas. Outra importância será o intercâmbio diário dos atletas da mesma região, mas de culturas diferentes, gerando motivação para os mais de cinco mil usuários da Vila Olímpica.