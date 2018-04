Ambunda derrota Mendoza no boxe Na categoria peso mosca (até 51 quilos), o namíbio Paulus Ambunda derrotou, por pontos, o venezuelano Jonny Mendoza pelas oitavas-de-final do boxe. A derrota de Mendoza - por 39 a 19 - deixou a Venezuela com apenas um representante (dos sete que compunham a delegação do país) nos Jogos de Atenas.