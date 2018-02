Ameaça de guerra atrapalha beisebol A ameaça de guerra no Iraque provocou que as Grandes Ligas de Beisebol cancelassem nesta terça-feira a rodada de inauguração, em Tóquio, Japão, que programava o confronto entre os Marinheiros de Seattle e os Atléticos de Oakland. Esta medida foi tomada por Bud Selig, presidente das Grandes Ligas, após várias consultas ao Departamento de Estado Norte-Americano, ao FBI e às autoridades desportivas japonesas. Os jogos previstos para os dias 25 e 26 também estão suspensos. Esta seria a quarta vez que as Grandes Ligas tinham o início do campeonato previsto para fora dos Estados Unidos, a segunda no Japão, onde já haviam disputado em 2000. ?Devido à incerteza existente em todo o mundo, achamos mais seguro para os jogadores o cancelamento os jogos?, afirmou Selig.