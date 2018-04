Ameaças terroristas a Sochi não tiram sono de presidente do COI

LONDRES - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, defendeu a escolha da cidade de Sochi, na Rússia, para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno deste ano e afirmou nesta segunda-feira que está "dormindo muito bem", apesar das ameaças terroristas que pairam sobre o evento.

Bach reiterou sua confiança de que a Rússia vai realizar uma Olimpíada de Inverno "segura", sem que isso afete a atmosfera festiva dos Jogos. A Rússia prepara uma grande operação de segurança para o evento, marcado para começar no dia 7 de fevereiro, sob a sombra das ameaças de ataques de insurgentes islâmicos da região do Cáucaso do Norte.

Bach afirmou nesta segunda-feira que o COI segue em contato constante com a Rússia sobre segurança e expressa plena confiança nas medidas adotadas em Sochi. "Eu sinto muito em dizer que eu estou dormindo muito bem", disse, quando questionado se está preocupado. "Você pode ter certeza de que os russos vão fazer tudo para acolher todo mundo e fazer todo mundo se sentir confortável", acrescentou.