Amelie Mauresmo é surpreendida em Roland Garros O sonho de Amelie Mauresmo, número um do mundo, de conquistar pela primeira vez na carreira o Aberto de Roland Garros terminou neste domingo. A tenista francesa foi derrotada por 2 sets a 1 pela checa Nicole Vaidisova, de apenas 17 anos. No primeiro set, Mauresmo contou com o apoio da torcida e fechou no tie-break por 7/6 (7/5). Entretanto, a francesa não conseguiu manter o ritmo e foi facilmente derrotada nos sets seguintes, por 6/1 e 6/2. Agora, Vaidisova vai enfrentar pelas quartas-de-final a norte americana Venus Williams, que derrotou a suíça Patty Schnyder por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Quem gostou da derrota de Mauresmo foi a número dois do mundo, a belga Kim Clijsters, que neste domingo eliminou com tranqüilidade a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Em outro jogo pelas oitavas-de-final, a alemã Anna-Lena Groenefeld derrotou a tenista argentina Gisela Dulko por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.