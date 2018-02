Amelie Mauresmo ganha e avança às semifinais na Bélgica A tenista francesa Amelie Mauresmo, número 2 do mundo, derrotou a suíça Patty Schnyder por fáceis 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/4 -, nesta sexta-feira, e se classificou às semifinais do WTA de Amberes, na Bélgica, que distribui 600 mil dólares em prêmios. Mauresmo teve o trabalho facilitado por causa de uma gripe que debilitou Schnyder durante o jogo. Na semifinal, a francesa terá pela frente a russa Nadia Petrova, que passou pela ucraniana Olga Savchuk por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/3.