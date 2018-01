Amelie Mauresmo mantém a liderança no ranking da WTA Depois de conquistar pela primeira vez na carreira o título de Wimbledon, a francesa Amelie Mauresmo assegurou a liderança no novo ranking da WTA, divulgado nesta segunda-feira. Agora, a tenista soma 3.692 pontos. Em segundo continua a belga Kim Clijsters, com 3.377. Vice-campeã de Wimbledon, a belga Justine Henin-Hardenne manteve a terceira posição. Entretanto, ela está apenas a 284 pontos de Clijsters. Já a russa Elena Dementieva saltou da oitava para a sexta colocação, com 2.040. Em compensação, a norte americana Lindsay Davenport despencou do sétimo para o décimo lugar, com 1.588 pontos. A suíça Martina Hingis subiu dois lugares e foi para 13.º, com 1.396. Quem conseguiu entrar na relação das 20 melhores foi a japonesa Ai Sugiyama, que avançou duas posições e foi para 19.º lugar. Ranking da WTA: 1.º Amelie Mauresmo/FRA - 3.692 pontos 2.º Kim Clijsters/BEL - 3.377 3.º Justine Henin-Hardenne/BEL - 3.093 4.º Maria Sharapova/RUS - 2.400 5.º Nadia Petrova/RUS - 2.134 6.º Elena Dementieva/RUS - 2.040 7.º Svetlana Kuznetsova/RUS - 1.995 8.º Patty Schnyder/SUI - 1.749 9.º Mary Pierce/FRA - 1.636 10.º Lindsay Davenport/EUA - 1.588 11.º Anastasia Myskina/RUS - 1.575 12.º Nicole Vaidisova/RCH - 1.435 13.º Martina Hingis/SUI - 1.396 14.º Francesca Schiavone/ITA - 1336 15.º Dinara Safina/RUS - 1.303 16.º Anna-Lena Groenefeld/ALE - 1.291 17.º Daniela Hantuchova/ESL - 1.086 18.º Flavia Pennetta/ITA - 991 19.º Ai Sugiyama/JAP - 874 20.º Ana Ivanovic/SER - 825 205.º Maria Fernanda Alves/BRA - 126,75