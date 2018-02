Amelie Mauresmo vence Petrova e está na final na Bélgica A tenista francesa Amelie Mauresmo derrotou a russa Nadia Petrova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/5 -, neste sábado, e avançou á final do WTA de Amberes, na Bélgica, que distribui 600 mil dólares em prêmios. A atual número 2 do ranking mundial espera agora a rival na decisão. Ainda neste sábado, a belga Kim Clijsters enfrentará a russa elena Dementieva na outra partida de semifinal do torneio.