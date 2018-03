América e LDU fazem o 1.º jogo da semifinal América e LDU fazem hoje, às 22h10, no Estádio Azteca, o primeiro jogo da semifinal da Taça Libertadores. Os donos da casa já eliminaram dois brasileiros na competição: o Flamengo nas oitavas-de-final e o Santos nas quartas, com grande atuação do atacante Cabañas. Já a LDU passou pelo San Lorenzo na fase anterior. Amanhã, o Fluminense visita o Boca Juniors.