América-MG e Asa disputarão o título Depois de três meses de disputa, os dois finalistas da Série C do Brasileiro foram conhecidos ontem: o alagoano Asa e o América-MG, que garantiram vaga na decisão na tarde de ontem. O América-MG bateu o paulista Guaratinguetá nos pênaltis por 7 a 6, após vitória no tempo normal por 2 a 1, mesmo placar do jogo de ida, em Guaratinguetá. Já o Asa, jogando fora de casa, bateu o Icasa de virada por 3 a 2 e garantiu vaga, já que no primeiro confronto os times haviam empatado por 1 a 1.