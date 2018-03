América-RN: Um desafio para o ?Rei do Acesso? Nome: América Futebol Clube Fundação: 14/7/1915 Presidente: Dr. José Rocha End: Av. Rodrigues Alves, 950, Tirol - Natal (RN) Site: www.americadenatal.com.br Para voltar à Série A, o América de Natal contratou um dos treinadores mais experientes do Interior de São Paulo, Luís Carlos Ferreira, conhecido como "Rei do Acesso". Mas o desempenho recente do time tem sido decepcionante. No ano passado, terminou na lanterna da Série A. No Estadual de 2008, também não foi bem - não chegou sequer às finais e ainda viu seu grande rival, o ABC, conquistar o título. O elenco está em reformulação. Os destaques são o atacante Paulo Mattos e o meia Luís Maranhão. TÉCNICO: Luiz Carlos Ferreira >título: Paulista - 2ª Divisão (2002) >último clube: Brasiliense ESTÁDIO: Machadão Localização: Av. Presidente de Morais, s/n - Natal Capacidade: 30.066 pessoas Inauguração oficial: 4/7/1972 ELENCO GOLEIROS Azul e Gilson ZAGUEIROS Anderson Bill, Márcio Rosário, Júlio César, Robson e Fabrício. LATERAIS Dida, Paulo César, Raí, Rodrigo Santos e Jorge Guerra. MEIO-CAMPISTAS Jefferson, Joelan, Rodrigo Santos, Fábio Recife, Ivo, Saulo, Luis Maranhão e Michel Mineiro ATACANTES Ítalo, Paulo Mattos, Giovani e Leandro Sacira