Americana é a mais rápida do mundo A atleta norte-americana Lauryn Williams é a mulher mais rápida do mundo. Com o tempo de 10s.93, ela conquistou a medalha de ouro na prova dos 100 metros rasos do Mundial de Atletismo de Helsinque, disputada nesta segunda-feira. A jamaicana Veronica Campbell chegou em segundo, com o tempo de 10s.95 e a francesa Christine Arron em terceiro, com 10s.98. A brasileira Lucimar de Moura, que competia nesta prov,a não conseguiu vaga na final. Ela foi eliminada na última rodada da fase classificatória.