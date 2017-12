Americana é sede de torneio de Tiro Dois xeques da família Al Maktoum, que detém o poder nos Emirados Árabes, disputarão a Copa do Mundo de Tiro ao Prato, a partir de domingo, no Centro Olímpico Vandália, em Americana (SP). Saeed Bin Maktoum Rashid Al Maktoum, nono colocado na Olimpíada de Sydney, em 2000, na modalidade skeet, deve chegar neste sábado ao Brasil, em avião próprio, com mais seis atiradores de Dubai - além da tripulação, dirigentes, técnicos, familiares e seguranças. Ahmed Mohammed Hashir Al Maktoum chegou há três dias, em vôo comercial. É a primeira vez que o País é sede de um evento internacional de tiro. O campeão de Americana em cada modalidade (skeet, fossa olímpica e fossa dublê, todas disputadas nos Jogos Olímpicos) disputará com os vencedores das etapas anteriores - Lonato (Itália), Seul (Coréia) e Nicósia (Chipre) -, a final da Copa do Mundo, em outubro, em Doha (Catar). Além da Copa do Mundo, estará sendo realizado, no Centro Olímpico Vandália, um Grand Prix para atiradores que não obtiveram vaga na Copa por meio da classificação no ranking. Cerca de 250 atiradores, de 19 países, estão inscritos nos dois eventos. Entre os brasileiros, os destaques são Marcelo Ottoni e João Marcondes, da modalidade da fossa olímpica e representantes de São Caetano. Ahmed, que treina no Brasil há três dias, disputará o título da fossa olímpica, a mais clássica do tiro ao prato. Pelo menos para competir, o xeque pode trocar a roupa tradicional, que inclui o kifiel na cabeça, por calça jeans, camiseta e tênis. Na fossa olímpica, um prato é lançado a 15 metros do atirador, em diferentes ângulos, a aproximadamente 110 km/h. O competidor tem duas chances para acertar o alvo, que cai a 75 metros de distância. Os favoritos nessa modalidade são o italiano Ennio Falco, atual campeão mundial, e o colombiano Danilo Caro, campeão dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1999. Na fossa dublê, introduzida nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96, dois pratos são lançados simultaneamente e caem a 55 metros de distância do atirador. Nessa modalidade, diferente da olímpica, a velocidade dos pratos é menor e o competidor não ativa a máquina lançadora, abaixo do solo. O norte-americano Shawn Dulohery, campeão mundial, é o favorito no skeet, a modalidade que exige mais precisão entre as disputadas nessa Copa. A coronha da arma tem de ficar abaixada - na fossa dupla e na olímpica, fica encostada no ombro - e é preciso acertar o prato com apenas um tiro, dentro de uma área delimitada. O atleta não aciona as máquinas, que ficam nas extremidades de um semicírculo. No skeet, são lançados um ou dois alvos. 300 mil pratos - A organização do evento investiu R$ 72 mil para importar da Itália 300 mil pratos, feitos de piche e calcário, de cor alaranjada, com as bordas pretas. Cada série de 25 pratos custa R$ 6,00. Um competidor da fossa dublê pode destruir até 150 pratos só na fase de classificação. Os seis melhores, que avançam à final, atiram em mais 50 pratos - e em outros 25 a cada desempate. Para cada competidor, a organização tem de investir, no mínimo, R$ 48,00 em pratos. Um atirador da fossa olímpica e do skeet pode acertar 125 pratos na fase de classificação, mais 25 pratos na decisão e outros 25 a cada desempate. Os atiradores desembolsaram entre US$ 100 e US$ 150 (R$ 250,00 e R$ 375,00) para inscrever-se na Copa do Mundo. O valor visa a cobrir gastos com os pratos, o transporte e os exames antidoping. Medicamentos da família dos betabloqueadores, substâncias proibidas por ajudar o atirador a manter-se firme e preciso, são o alvo principal do controle antidoping no tiro.