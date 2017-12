Americana sedia Copa Mundial de Tiro Alguns dos melhores atiradores do mundo estarão reunidos a partir desta quinta-feira - e até 14 de agosto - em Americana, interior de São Paulo, para a Copa Mundial de Tiro ao Prato. A competição será disputada nas modalidades Fossa Dublê, Fossa Olímpica e Skeet. Para os campeões na categoria masculina da Fossa Olímpica e Skeet, o prêmio será uma vaga na Olimpíada de Pequim, em 2008. A Copa Mundial reunirá aproximadamente 250 atiradores de mais de 35 países, com destaque para as delegações de Rússia, Itália e Estados Unidos, consideradas as mais fortes. Há ainda representantes do último Pan-Americano. JANICE - Ocupando a 62ª posição no ranking mundial na categoria fossa olímpica, a gaúcha Janice Teixeira é a única mulher da Seleção Brasileira permanente. Mesmo reconhecendo o favoritismo dos países com maior tradição no esporte - casos de Itália, Áustria, China, Austrália e Japão - Janice está confiante em fazer uma boa figura. ?Não gosto muito de fazer previsões, mas estou animada com esta fase de mudanças na estrutura do tiro brasileiro e pronta para a prova?, diz. Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2003 e da Copa Continental do Peru neste ano, Janice acredita que o Brasil já está próximo dos principais centros em matéria de equipamentos e instalações. ?Veja a programação? Dia 5 - Sexta-feira Abertura Dia 6 - Sábado Treinamento Oficial Fossa Dublê 9h30 - Congresso Técnico. Dia 7 ? Domingo: Competição Fossa Dublê - 150- pratos Grand Prix Fossa Dublê Feminino - 120 pratos. Finais Feminino e Masculino Dia 8 - Segunda-feira Treinamento oficial Fossa Olímpica Dia 9 - Terça-feira Competição Fossa Feminino e Masculino - 75 pratos. Final feminino Dia 10 - Quarta-feira Competição Fossa Masculino - 50 pratos Final Masculino Dia 11 - Quinta-feira Treinamento Oficial de Skeet Dia 12 - Sexta-feira Competição Skeet Masculino e Feminino - 75 pratos. Final Feminino Dia 13 - Sábado Competição Skeet Masculino - 50 pratos Final masculino Dia 14 - Domingo Finais (após às 15h.) * Local: Clube de Tiro de Americana Endereço: Av. Olímpica Lionelo Ravera, 1035, ao lado do Iate.