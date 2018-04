Americana suspensa por doping até 2011 Uma jogadora da seleção norte-americana de vôlei, que perdeu a final na Olimpíada de Pequim no ano passado para o Brasil, foi suspensa por dois anos pelo Comitê Olímpico Italiano. Kim Willoughby, atleta do Perugia, utilizou substância proibida e não passou no teste antidoping. Seus exames deram positivo para nandrolona, um esteroide anabolizante. O exame foi realizado após uma partida de seu time, em julho. A atleta terá de cumprir suspensão até 10 de julho de 2011.