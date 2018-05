Americana vence Sport e é campeã no basquete feminino

RECIFE - Com um elenco repleto de estrelas, como Érika e Adrianinha, diante de um ginásio da Ilha do Retiro abarrotado, o Sport entrou em quadra neste sábado como favorito a empatar a série melhor de três da final da Liga de Basquete Feminino. Do outro lado, no entanto, havia um time esforçado de Americana, que surpreendeu a equipe nordestina, venceu por 66 a 62 e fechou a série em 2 a 0, garantindo o título nacional.

É o segundo título de Americana nos últimos três anos, já que a equipe do interior paulista havia conquistado o troféu também em 2012. De quebra, as comandadas de Antônio Carlos Vendramini se vingaram da final do ano passado quando foram derrotadas justamente pelo Sport.

O jogo deste sábado começou atrasado pela falta de policiamento no ginásio e teve Americana no comando das ações, indo para o vestiário no primeiro tempo com vantagem de 30 a 28. O Sport voltou muito melhor para o segundo tempo e equilibrou as ações, mas o time paulista manteve a calma e garantiu a conquista.

"A união do nosso grupo foi o fator determinante para que chegássemos a esta conquista, que foi bastante difícil, mas lutamos bastante durante todo o campeonato", disse Ariadna. "Estou muito feliz e emocionada com o título, já que lutamos demais e o nosso grupo é como uma família", comentou Clarissa.

Clarissa, aliás, foi um dos destaques da vitória, com 16 pontos e nove rebotes. Palmira, com 15 pontos, e Damiris, com oito pontos e nove rebotes, também foram fundamentais. Pelo Sport, a melhor em quadra foi a armadora Adrianinha, com 14 pontos.