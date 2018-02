Americanas vencem no vôlei de praia A dupla norte-americana formada por Misty May e Kerri Walsh venceu neste sábado a etapa de Salvador do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, ao derrotar na final as brasileiras Larissa/Juliana por 2 sets a 1. A partida, que teve 58 minutos de duração, terminou com parciais de 16-21, 21-18 e 15-12. As duplas finalistas fizeram campanhas muito parecidas. A diferença é que as norte- americanas ganharam todos os sets disputados, enquanto as brasileiras perderam um, nas quartas-de-final, para Wacholder e Youngs. As duplas haviam se enfrentado quatro vezes e as americanas levaram venceram todas. Neste ano, foram três confrontos, inclusive na final do Campeonato Mundial em Berlim. As duas duplas finalistas somam 10 conquistas no Circuito Mundial em 2005. Larissa e Juliana venceram cinco vezes: China, Itália, Suíça, Rússia e Canadá. Os títulos das americanas, além do Campeonato Mundial, foram em Portugal, França, Áustria e agora o Brasil. BRONZE - Na disputa do terceiro lugar outra dupla norte-americana foi melhor. Wacholder/Youngs ficaram com a medalha de bronze ao vencerem as brasilerias Talita/Renata por dois sets a zero. As parciais foram de 21/18 e 21/15.