Americano atirou no alvo do vizinho O americano Matthee Emmons, que era o grande favorito, acabou dando a medalha de ouro de bandeja para o chinês Ji Zhanbo na carabina três posições a 50 metros. Isso porque, num erro fatal, atirou no alvo do atirador vizinho justamente quando liderava a prova, ?Emmons efetuou um tiro cruzado?, explicou Vasilis Delios, o juiz que supervisionava a final. ?Ele disparou contra o alvo de outro competir. Portanto, seu disparo não valeu nenhum ponto.? Emmons, que na sexta-feira havia ganho ouro na carabina deitado, atirou no alvo do austríaco Cristian Planer, que foi medalha de bronze. ?Nunca vi isso numa Olimpíada?, disse Delos. ?Principalmente porque ele tinha três pontos de vantagem e o ouro era praticamente certo. É uma coisa incrível.?