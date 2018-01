Americano é o 1.º semifinalista da Taça Guanabara O Americano é o primeiro time classificado para as semifinais da Taça Guanabara (primeiro turno) do Campeonato Carioca, após a vitória por 3 x 2 sobre o Nova Iguaçu, de virada, em Campos do Goytacazes (RJ), nesta sexta-feira. A vaga está garantida porque a equipe já soma dez pontos na classificação do Grupo A, sendo que só pode ser alcançada pelo Fluminense (que tem mais dois jogos e soma sete pontos). O Nova Iguaçu, terceiro, tem apenas seis pontos. Agora, a segunda vaga será disputada pelo próprio Flu e pelo Nova Iguaçu, que precisará ganhar seu último jogo (contra a Portuguesa, na quarta) e torcer por um tropeço do time tricolor.